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تونس تسمح بفتح معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قالت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، إن الحكومة التونسية منحت الإذن، اليوم الجمعة، بفتح معبر رأس اجدير الحدودي مع ليبيا.

وأوضحت المصادر أن الحكومة التونسية أكدت على ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين الليبي والتونسي.

وكان عضو مكتب الإعلام بمنفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس “مراد مخلوف” قد أكد في وقت سابق أن سبب تأخر استئناف حركة المنفذ هو عدم تفاهم السلطات التونسية والليبية، بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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