رئيس الحكومة التونسية يوجه بفتح معبر راس اجدير

أذن رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي بفتح المعبر الحدودي براس اجدير الحدودي مع ليبيا، مؤكدا على ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.

وقالت الحكومة التونسية في بيان لها إن ذلك جاء خلال اجتماع مشيشي اليوم الجمعة مع وزير الخارجية عثمان الجارندي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي والإطارات العليا للوزارة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى مخرجات المفاوضات التونسية الليبية حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص بين البلدين.