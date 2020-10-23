سبها.. إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 933 حالة

أعلن فريق الرصد والاستجابة السريعة فرع سبها، الجمعة، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بالبلدية بلغ 933 حالة منذ تاريخ تسجيل أول حالة إصابة بسبها وحتى يوم أمس.

وقال فريق الرصد في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن إجمالي حالات الوفاة في البلدية بلغ 43 حالة والحالات النشطة بلغت 71 حالة وتماثل 819 حالة للشفاء.

وأضاف الفريق أن حالات الإصابة الأخيرة معظمها مصدر العدوي من خارج مدينة سبها، مناشدا المواطنين إلى اتباع تعليمات الوقاية عند مغادرة المدينة وضرورة التواصل مع فريق الرصد والاستجابة السريعة عند ظهور أي أعراض من أجل سلامتهم وسلامة الاخرين.

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