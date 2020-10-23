تكتل إحياء ليبيا يهنئ الليبيين وغوتيريس بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار ويقترح 7 نقاط لنجاح المسار السياسي

ليبيا – هنأ رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض أمين عام منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وفريقه بتيسير الناجح لاتفاقية وقف إطلاق النار في ربوع ليبيا التي وقعت اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.

النايض خص بالشكر في خطابه الموجه لأمين عام الأمم المتحدة وتلقت المرصد نسخة منه كلا من المبعوث الأممي السابق غسان سلامة والمبعوث الأممي بالانابة ستيفاني وليامز على رؤيتهما وعملهما الدؤوب الذي قاد إلى النتائج التي وصفها بـ”العظيمة” في هذا اليوم.

كما وجه رئيس تكتل إحياء ليبيا الشكر أيضًا للطرفين المتفاوضين (وفد الوفاق ووفد القيادة العامة للقوات المسلحة) على شجاعتهما وانحيازهما إلى الوطن ومصالح الشعب الليبي.

وتابع :” ونهنئ شبعنا العظيم، والذي تعب كثيرا وتحمّل كثيرا، وله الحقّ في حياة يعمّها السّلام والرّخاء والحريّة من كافة أشكال الاستبداد الدّاخلي والخارجي”.

ووجه النايض حديثه لغوتيريس قائلاً :” نرجو أن تكُون النّجاحات الأخيرة في المسار الاقتصادي والمسار العسكري للتفاوض محميّة، وأن ترافقها نجاحات مماثلة في المسار السّياسي”، مبينًا بأن مفاتيح النجاح في المسار السياسي خلال الاجتماعات القادمة تتمثل في النقاط السبع التالية:

الشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي. الالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا. الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي. احترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية. رفض سياسات مكافئة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة. حماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا. الإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات.

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