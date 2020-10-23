رسميا .. الرئيس التونسي يمنح الإذن لفتح الحدود مع ليبيا

منح رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي اليوم الجمعة الإذن بفتح معبر رأس جدير الحدودي لبلاده مع ليبيا، مؤكدا ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال جلسة عمل بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعدد من القيادات العليا بالوزارة، كما تم التطرق خلال الجلسة إلى مخرجات المفاوضات الليبية- التونسية، حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.

وتم خلال هذا اللقاء الأول مع القيادات العليا لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعراض أهم الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

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