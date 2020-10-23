رسميا .. الرئيس التونسي يمنح الإذن لفتح الحدود مع ليبيا

منح رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي اليوم الجمعة الإذن بفتح معبر رأس جدير الحدودي لبلاده مع ليبيا، مؤكدا ضرورة احترام البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين.
وجاء ذلك خلال جلسة عمل بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي وعدد من القيادات العليا بالوزارة، كما تم التطرق خلال الجلسة إلى مخرجات المفاوضات الليبية- التونسية، حول استئناف التبادل التجاري واستعادة حركة تنقل الأشخاص والبضائع بين البلدين.
وتم خلال هذا اللقاء الأول مع القيادات العليا لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج استعراض أهم الاستحقاقات الدبلوماسية القادمة وبرنامج عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
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