ترحيب أوروبي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ومخاوف بشأن تنفيذه

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، ترحيبه بتوصل طرفي النزاع في ليبيا لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في كل مناطق البلاد، حيث اعتبر بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أن الاتفاق جيد، مؤكدا على ضرورة الانتظار لمعرفة مزيد من التفاصيل حول ما حدث في جنيف.

وقالت مصادر صحفية، إنه رغم الترحيب الأولي بالاتفاق، يبقى الأوروبيون حذرين تجاهه، حيث يتعين رؤية كيفية تنفيذه، لأن الجميع يعي جيدا أن تنفيذ الاتفاق أصعب من التفاوض بشأنه، كما تنظر بروكسل إلى اتفاق اليوم على أنه خطوة يؤمل أن تمهد الطريق أمام استئناف الحوار السياسي بين الطرفين الليبيين، والذي يشكل بدوره شرطا أساسيا لإطلاق حزمة المساعدات الأوروبية الموعودة.

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