أبو الغيط : التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا انجاز وطني كبير

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الجمعة، عن ترحيبه بالتوقيع على الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بعد مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بين الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة بمقر الأمم المتحدة في جنيف.

ووصف أبو الغيط في بيان على الصفحة الرسمية لجامعة الدول العربية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية بالإنجاز الوطني الكبير الذي من شأنه أن يثبت الأمن والاستقرار في كافة أرجاء الدولة الليبية.

وأعرب أبو الغيط عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به البعثة الأممية في ليبيا ورئيستها بالإنابة، ستيفاني وليامز، في سبيل رعاية وتيسير جولات التفاوض بين الأطراف الليبية.

وناشد أبو الغيط الأطراف الليبية بمواصلة انخراطها الجاد تحت رعاية الأمم المتحدة وعبر اللجنة العسكرية المشتركة وتحمل مسؤولياتها بغية إنفاذ هذا الاتفاق والالتزام بأحكامه وخاصة في سبيل تطبيق مجمل ترتيبات وقف اطلاق النار في الميدان ومراقبتها والتحقق منها وتأمين عمليات الإنتاج والتصدير الكامل للنفط واخراج كافة المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعا أبو الغيط الليبيين إلى اغتنام التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار من أجل حلحلة الأزمة الليبية على كافة مساراتها تمهيدا لانعقاد منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية البعثة الأممية من أجل الخروج بتوافق وطني عريض لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد والتمهيد لانعقاد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد أبو الغيط على التزام الجامعة العربية الكامل بدعم ومساندة كل جهد يرمي إلى التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة ووطنية خالصة للوضع في ليبيا بعيداً عن التدخلات الخارجية وتهديد الميليشيات المسلحة، مشددا على وقوف الجامعة العربية بجانب الأطراف الليبية لانفاذ الترتيبات العسكرية والأمنية المتفق عليها والنتائج التي يمكن أن يفضي إليها منتدى الحوار السياسي ومتابعة تنفيذ مخرجات عملية برلين.

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