تواصل أعمال صيانة الخطوط في منطقة عين زارة وخلة الفرجان

أفادت الشركة العامة للكهرباء باستلامها مئتي عمود خشبي لتركيبها بالمنطقة الواقعة بين الاستراحة الحمراء بعين زارة إلى الطريق المؤدي إلى طريق آبار القبايلية، كما تم تركيب محولين بسعة ألف كيلو فولت في محطتي تحويل البغدادي والفقي بمنطقة عين زارة وخلة الفرجان، وسيتم شحنهما بالكامل وإيصال التيار الكهربائي للمواطنين، فيما العمل جار من قبل فرقة الكوابل على تركيب وصلتي ضغط عال لشحن الخط الرابط من محطة امحيريق إلى محطة الفوار ومحطة تحويل عويدات المجدوب بجهد أحد عشر كيلو فولت بمنطقة عين زارة.
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قناة ليبيا
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