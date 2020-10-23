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«الإخوان المسلمين» في ليبيا: لا قرار بحل الجماعة

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قالت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا إنه لم يصدر عن مؤسساتها أي قرار يقضي بحل الجماعة، و«ما صدر من قرارات هو من إطار التحسين وتطوير العمل ومواكبة التغيرات التي لا تزال مستمرة حتى الآن».

وتابعت الجماعة، في بيان اليوم، أن ارتباطها الأساسي بـ«الفكرة والمشروع والهدف، التي آمنت بها في سبيل الإصلاح الشامل وبناء الإنسان، أما ارتباطها بالأشخاص فهو من باب التعاون على البر والتقوى ووحدة المشروع والأهداف التي اقتنعوا بها وانخرطوا في صفوفها طواعية»، وفق البيان.

وأوضحت أن البيان يأتي في خضم ما تمر به المؤسسات داخليا وحول الاستقالات الإعلامية المعلنة، مؤكدة أن «أي فرد أو مجموعة في أي فرع من فروع المؤسسة لا يملكون حق ادعاء حل الفرع أو تجميده، فهذا اختصاص أصيل لإدارة المؤسسة».

استقالة جماعية لأعضاء الإخوان المسلمين في مصراتة وحل فرع التنظيم بالمدينة

استقالة جماعية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الزاوية وحل فرع التنظيم بالمدينة

وأضافت أنه لا يوجد تعطيل لقرارات المؤسسة وما تأخر تنفيذه منها لأسباب موضوعية وأخرى طارئة معلومة في أروقة الجماعة وهذا موثق بمحاضر رسمية واستفتاءات داخلية، مشددة على أن الجماعة عملت وما زالت تعمل على ما فيه مصلحة البلاد، «وما تتعرض له من حملات تشويه من الثورة المضادة، هو عمل مضلل يراد به نشر الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، بحسب البيان.

وتابعت أن الاستقالة الفردية مهما كانت دواعيها، فطريقها معلوم، وهي حق مكفول لكل عضو حسب النظام الأساسي للمؤسسة، وعليه أن يتقدم بطلب رسمي للإدارة، مضيفة أن ساحة العمل وخدمة الوطن تسع الجميع وتحتاج إلى كل جهد مخلص يسهم في بناء الأوطان.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • تستحق عصابة الاخوان الحرق وليس الحل فهى عصابة ارهابية عنصرية صناعة انجليزية لتفتيت بلاد المسلمين من الداخل برفع راية تضع القرآن الكريم بين سيفين للايحاء بان الاسلام انتشر بالسيف وليس بقيمه السامية واياته الكريمة التى تدعوا لحرية العقيدة .من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . لا اكراه فى الدين . لكن دينكم ولى دين .حتى الاية التى يسموها اية السيف رغم عدم ورود كلمة السيف ولامرة تصور ان هذه الاية تحترم حرية العقيدة لنقرأها :-
    قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
    فالقتال يكون لمن يقاتلنا وليس اعتداء على الاخرين كما فى قوله تعالى :-
    وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
    ومع ذلك وبعد الانتصار يتم قبول الجزية من المهزومين والابقاء على عقيدهم .فهى اية رحمة بينما راينا قتل المسلمين فى الاندلس بسبب عقيدهم لمن يرفض ان يغير عقيدته الاسلامية !!!

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