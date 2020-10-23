إيطاليا تجدد دعم استمرار خارطة الطريق المستوحاة من عملية برلين

جددت الحكومة الإيطالية دعمها الكبير لاستمرار خارطة الطريق المستوحاة من عملية برلين، لا سيما بعد التقدم الأولي المشجع، المسجل في محادثات جنيف في إطار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، وفي ضوء منتدى الحوار السياسي الليبي الليبي.

وحسب وكالة آكي الإيطالية فإن ذلك جاء في مذكرة صدرت عن رئاسة الوزراء الإيطالية في وقت متأخر من مساء أمس في روما، على أعقاب لقاء رئيس الوزراء جوزيبي كونتي برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأشارت مذكرة رئاسة الوزراء الإيطالية إلى أن اللقاء استعرض الوضع الحالي على الأرض في ليبيا، والعملية السياسية الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة.

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