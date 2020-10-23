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أهالي الغريفة ينضمون مهرجان التمور والزيتون الأول “صور”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت الهيئة التنظيمية المشكلة من عدد من المواطنين في منطقة الغريفة بتوفير كل الامكانات استعدادا لانطلاق فعاليات مهرجان الغريفة للتمور والزيتون

وتجري حاليا أعمال تجهيز المكان الذي ستنطلق فيه فعاليات مهرجان الغريفة للتمور والزيتون في نسخته الأولى والتي شارفت على الانتهاء، بسواعد أبناء المدينة المتطوعين ومجهوداتهم الذاتية لإظهار المهرجان في حلة قشيبة ومميزة .

وتجري الأعمال على قدم وساق تحضيرا للمهرجان حيث تم تنظيف فناء المكان المخصص من جميع المخلفات، فيما زينت أشجار النخيل والزيتون كما تم تركيب الإضاءة في كل الزوايا وجهز القائمون على المهرجان جناحا لعرض وسائل الري الحديثة ، ما يعكس مدى إهتمام أهالي المدينة بهذه الأشجار المحاصيل.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان السبت ويستمر على مدى يومين ، ومن المقرر أن يتضمن عروضا متنوعة لثمار النخيل والزيتون و منتجاتهما من المأكولات إلى جانب تنظيم محاضرة حول كيفية الاستفادة من هذه الثمار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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