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اللجنة العسكرية المشتركة تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

توصلت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة اليوم، إلى اتفاق يقضي بوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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