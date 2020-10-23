اللجنة العسكرية المشتركة تتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

توصلت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة اليوم، إلى اتفاق يقضي بوقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
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قناة ليبيا
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