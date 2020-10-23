تونس تحدد موعد انطلاق المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية

أعلنت تونس، أمس، عن موعد انطلاق ملتقى الحوار الليبي، الذي تستضيفه برعاية الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية التونسية في بيان عبر موقعها الرسمي على “فيسبوك”، إنه تحدد يوم التاسع من نوفمبر المقبل موعدا لانطلاق المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية.

وحسب البيان فإن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.

هذا وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن من واجب الليبيين أن يتولوا بأنفسهم البحث عن السبل الكفيلة بحل الأزمة الحالية، اعتمادا على إرادة الشعب.

ونقل بيان رسمي عن الرئيس التونسي قوله، إنه كلما زاد عدد المتدخلين الأجانب في الملف الليبي، ازدادت الأوضاع تعقيدا.

وأضاف البيان أن الرئيس سعيد جدد تأكيده على رفض بلاده بشكل قاطع لأي محاولة لتقسيم ليبيا.

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