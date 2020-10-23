ليبيا الان

رئيس الحكومة التونسية يأذن بفتح المعبر الحدودي برأس جدير

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

23 أكتوبر، 2020 8:23 م

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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