الأمم المتحدة تعبر عن ارتياحها لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها الشديد بالتفاق الذي تم توقيعه اليوم من قبل وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، نيابة عن الجيش الليبي في حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي.

وقالت البعثة إن الأمم المتحد ساهمت في تيسير التوصل إلى هذا الاتفاق بناء على قراري مجلس الأمن الدولي رقم 2510 لسنة 2020 و 2542 لسنة 2020، وخلاصات مؤتمر برلين. وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي بعد عقد أربع جولات من المفاوضات منذ شهر شباط/ فبراير 2020.

يذكر أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم جاء بعد اجتماعات لأربعة أيام في سويسرا ضمن لجان تمثل طرفي الصراع من أجل الخروج بحل ينهي كابوس الاقتتال الذي أرهق البلاد على كل المستويات