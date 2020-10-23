مصراتة.. نقل مقر فريق الرصد والاستجابة السريعة إلى مركز العزل رقم 1 بالمعهد القومي للأورام

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، بأنه سيتم نقل مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة إلى مركز العزل رقم 1 بالمعهد القومي للأورام

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن نقل مقر فريق الرصد جاء بسبب بداية الدراسة في المقر الحالي بكلية طب الأسنان وحاجة الكلية لهذا المقر ابتداء من الثلاثاء المقبل.

وطالبت اللجنة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

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