رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من قبيلة البراعصة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس وفدا من قبيلة البراعصة، بحث معه تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل الوصول إلى حل يفضي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وحسب الموقع الرسمي للمجلس فقد أعرب وفد قبيلة البراعصة عن ثقته الكاملة في حنكة وحكمة المستشار عقيلة صالح، للوصول بليبيا إلى بر الأمان وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخ البلاد، مؤكدا دعمه وتأييده لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية.

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