النمروش يشكك في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ويطالب بضمانات

شكك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الجمعة، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عليه أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بجنيف بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وبحسب تدوينة لوزارة دفاع الوفاق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن النمروش طالب الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية وحقيقية حتى لا يتم الانقلاب على ما يتم التوصل إليه كما حصل من قبل في حضور الأمين العام “أنطونيو غوتيرش” في أبريل 2019، على حد قوله.

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