بيان: أول تعليق من أحمد معيتيق على اتفاق وقف إطلاق النار

أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن تريبه باتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الأمم المتحدة وتم توقيعه اليوم في جنيف بين ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق.

وقال معيتيق في بيان أصدره مساء الجمعة إن هذا الاتفاق من شأنه أن ينهي حالة الاقتتال ويحقن دماء الليبيين ويساهم في تحقيق الاستقرار والأمن وتوحيد مؤسسات الدولة وتحسين أوضاع الليبيين.

وأضاف أن حكومة الوفاق لم “تدخر جهدا في الدفع بمسارات” العملية السياسية، مؤكدا الالتزام ببنود الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، وأخلاء المدن من المظاهر المسلحة.