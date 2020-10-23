ماس: اتفاق وقف إطلاق النار أزال عقبة مهمة في طريق ليبيا نحو السلام

وصف وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، اليوم الجمعة، توقيع اتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى ليبيا، بأنه أول بصيص أمل لشعب ليبيا منذ زمن طويل، معتبرا أن الاتفاق يَعِد خيارا أخيرًا بتغيير المسار من المنطق العسكرى إلى المنطق السياسى، وهو أساس جيد للتطور القادم لحل سياسى فى ليبيا.

وأكد ماس، على أنه يجب على ممثلى الحوار السياسى أن يقتربوا من بعضهم البعض بشجاعة، لافتًا إلى أن صيغ النقاش الليبى الداخلى المتفق عليها فى مؤتمر برلين أدت إلى نجاح أولى وحاسم.

كما أكد ماس أن ليبيا لم تبلغ هدفها بعد، لكنها أزالت عقبة مهمة فى طريقها نحو السلام، لافتاً إلى أنه من الواضح أن الشعب الليبى لديه إرادة لتشكيل مستقبل بلده بنفسه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24