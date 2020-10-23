ترحيب دولي واسع بالتوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد ساعات قليلة من إعلان توقيع اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، برزت ردود أفعال دولية واسعة حول هذا التوقيع.

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