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ترحيب دولي واسع بالتوقيع على وقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بعد ساعات قليلة من إعلان توقيع اللجنة العسكرية خمسة زائد خمسة على وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، برزت ردود أفعال دولية واسعة حول هذا التوقيع.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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