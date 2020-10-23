اختتام دورة تدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية في السلاوي

اختتمت الدورة التدريبية للمشرفين الصحيين والمسعفين بالمؤسسات التعليمية الواقعة في منطقة السلاوي، والتي تمت بإشراف الغرفة المركزية بنغازي وبتنفيذ من مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية والتعليم، ومكتبي الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي، والرعاية الصحية الأولية بالخدمات الصحية بنغازي.

يشار إلى أن الدورة التي تواصلت لمدة ثلاثة أيام، شملت حلقات نقاش وورش عمل حول دور واختصاصات المشرفين الصحيين والمسعفين بالمدارس، والتثقيف الصحي المدرسي، وتغذية تلاميذ المدارس، والوقاية من الأمراض المعدية، وفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية للوقاية منه، والتطعيمات المقررة في سن الدراسة، والإسعافات الأولية.

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