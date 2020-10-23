محاضرة بعنوان جريمة القتل العمد وآثارها على الروابط الاجتماعية ببني وليد

نظمت مؤسسة إنماء للتنمية المستدامة في بني وليد، محاضرة بعنوان “جريمة القتل العمد وآثارها على الروابط الاجتماعية” بحضور لفيف من الأساتذة وأصحاب الاختصاص .

هذا وتناولت المحاضرة التي ألقتها الدكتورة خيرية عبد السلام حزمة من الموضوعات، حيث تضمنت أسباب الجريمة وتفاقمها في السنوات الأخيرة وتداعياتها في المجتمع، بالإضافة إلى غياب دور الأسرة والدولة والوازع الديني، وتدني منظومة القيم والأخلاق في المجتمع، وكذلك ضرورة العمل على إصدار ميثاق اجتماعي يشتمل على جملة من الضوابط والعقوبات لمكافحة ظاهرة الجريمة.

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