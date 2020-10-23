معيتيق: سنلتزم بتنفيذ ما ورد باتفاق وقف إطلاق النار

رحب نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق اليوم الجمعة بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكد معيتيق في بيانه أن حكومة الوفاق لم تدخر جهدا في الدفع بمسار الحوارات، مشددا على التزامهم بتنفيذ بنود الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، وإخلاء المدن من المظاهر المسلحة، مبديا ترحيبه بكل المبادرات الوطنية الرامية إلى لم شمل الليبيين وحل الأزمة الليبية.

وأشار معيتيق في بيانه إلى أن الاتفاق الموقع اليوم بين الفرقاء الليبيين في جنيف من شأنه أن حق الدماء، وسيسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقرار والأمن، وتوحيد مؤسسات الدولة، ورفع المعاناة عن المواطنين، وتعزيز السلم في مختلف ربوع البلاد.

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