العمل جار على تنفيذ حملة سبها أجمل لغايات تحسين منظر المدينة

ترأس عضو المجلس البلدي سبها عبد الله الأمين، اجتماعا مع شركتي الأشغال العامة، والعامة للخدمات، ومفوضية الكشاف، لتنفيذ حملة “سبها أجمل”، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين صورة المدينة.

هذا وتشمل الحملة تنظيف وإنارة وتشجير وطلاء الأرصفة على طول شارع البيئة كمرحلة أولى من جزيرة طارق بن زياد، مرورا بجزيرة الحي الجامعي، وصولا إلى مركز المأثورات الشعبية الدائري الثاني.

يشار إلى أن حملة سبها أجمل تضم كلا من الشركة العامة للكهرباء وشركة هاتف ليبيا، والمياه والصرف الصحي وهيئة البيئة، وغيرها من الشركات ذات العلاقة.

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