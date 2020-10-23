العصليبي: إجبار تركيا على سحب المرتزقة هو السبيل الوحيد لتنفيذ وقف إطلاق النار بليبيا

قال الخبير الأمني، إدريس العصليبي، إن الضمانة الحقيقية لتنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، هي سحب المرتزقة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، وإلا فإن جميع الجهود سياسية وأمنية ستكون هباء، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ملزم بالمشاركة في تحقيق الاتفاق وفق بنوده التي نصت على دور دولي في مكافحة الإرهاب.

وأكد العصليبي، أن إعلان تركيا رفض الاتفاق والانقسام في صفوف المليشيات بشأنه عكس الصعوبات التي قد تعترض تطبيقه، مشددا على أن إجبار تركيا على سحب المرتزقة وإذعان المليشيات المدعومة من أنقرة، هو السبيل الوحيد للتقدم بالمسار السياسي في البلاد.

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