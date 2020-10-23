«مرور طبرق» ينفذ حملة تنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار

قام عدد من أفراد قسم المرور بطبرق بحملة تنظيف لقنوات تصريف مياه الأمطار، بالقرب من مفترق معهد النفط وسط المدينة بطبرق.

وحسب المكتب الإعلامي لقسم المرور بطبرق، فإن الطرق الفرعية القريبة من مفترق معهد النفط، أغلقت من جراء سقوط الأمطار الغزيرة ليلة البارحة، وصباح اليوم السبت «قمنا بعملية تنظيف وتسليك قنوات تصريف مياه الأمطار بمجهودات ذاتية وفردية».

وأضاف المكتب أنه على المسؤولين بالمدينة وخاصة شركة المياه والصرف الصحي، أن تقوم بعملها بتنظيف هذه القنوات حتى لا تتسبب في إغلاق المزيد من الطرق الفرعية والرئيسية بمدينة طبرق.

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