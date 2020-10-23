النيران تلتهم أشجار النخيل ببحيرة مافو “صور”

شب حريق في بحيرة مافو الواقعة بالقرب من مدينة أوباري والذي يرجح بأن يكون عملا تخريبيا، وأتى عدد كبير من أشجار النخيل المحيطة بالبحيرة وألحق أضرارا بليغة بالمكان.

وباتت بحيرة مافو التي كانت تتزين بنخيلها وأعشابها الصحراوية اليوم تكتسي عباءة سوداء بعد ما احترقت كل بقعة من أجزاء محيطها، ودفعت هذه الحادثة أعيان قبرعون ومندرة بالتوجه إلى عين المكان للوقوف على حجم الكارثة التي حلت بالسياحة الطبيعية في صحراء منطقة أوباري .

وأكد وأهالي المنطقة بأن الحادثة مفتعلة، كون المكان خال من أي وسائل تساعد على نشوب الحرائق كما أن البحيرة تبعد عن السكان أكثر من 35 كم وتعد مقصدا للتنزه والسياحة المحلية، ما دفع مركز شرطة القراية للتحقيق في ملابسات هذه الحادثة عن قرب .

وتعد بحيرة مافو إحدى البحيرات القريبة من بحيرة قبرعون وتمتاز بتغير ألوان مياهها بين فترتي النهار والليل، وتحوي أشجار نخيل تعود إلى عائلات لطالما حصدت تمورها التي تمتاز بطعمها الفريد ولكن هذا العام سيكون مختلفا بسبب ما نتج عن الحريق.

وتقع حماية المواقع الطبيعية من العبث والتخريب على عاتق الجميع لا سيما أماكن السياحة الصحراوية في مناطق الجنوب كهذه البحيرة التي تحتاج إلى وقفة جادة من أجل تنظيف مخلفات الحريق وإعادة إحياء الغطاء النباتي لها.

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