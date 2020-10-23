النايض: الالتزام بتاريخ محدد للانتخابات أساس لنجاح الاجتماعات المقبلة

أعرب رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تكون النجاحات الأخيرة في المسار الاقتصادي والمسار العسكري للتفاوض محمية، وأن ترافقها نجاحات مماثلة في المسار السياسي.

وأكد النايض في خطاب موجه لأمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مفاتيح النجاح في المسار السياسي خلال الاجتماعات القادمة تتمثل في الشفافية والإفصاح الكامِلَيْن والعاجِلَيْن بخصوص تركيبة وآليات عمل الحوار السياسي الليبي، والالتزام المطلق بتاريخ محدّد لانتخابات رئاسيّة وبرلمانيّة عاجلة، مدعومة، ومراقبة دوليّا، إضافة إلى الشمولية المستوعبة لكامل النسيج الاجتماعي الليبي.

وطالب النايض باحترام الحقائق الديموغرافية الليبية، وكذلك الخصوصيات التاريخية المناطقية، ورفض سياسات مكافئة أي شكل من أشكال التنمر والاضطهاد، من قبل أي شخص، أو مجموعة، أو قبيلة، أو مدينة، وحماية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الأقل عددا، والإصرار على المعايير المهنية والإجراءات المنصفة بخصوص كافة التعيينات.

ورحب النايض باتفاق وقف إطلاق النار في ربوع ليبيا الذي وقع اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.

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