لجنة ترشيد المرتبات تؤكد ضرورة إجراء المطابقة المالية

أكدت اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات بوازرة المالية بحكومة الوفاق، أنها انتهت من تجهيز قاعة الاجتماعات التي خصصت لإتمام إجراءات المطابقة مع الجهات الممولة من الميزانية العامة فيما يتعلق ببند المرتبات.

وأهابت اللجنة في منشور لها عبر منصتها الرسمية بكافة الجهات التي لم تجري عملية المطابقة بضرورة سرعة التواصل معها بمقرها الكائن بجنزور وذلك لأجراء المطابقة حفاظاً على حقوق الموظفين ولوضع الحلول الناجعة كافة المختنقات، وكانت اللجنة قد شرعت في وقت سايق بإتمام عملية المطابقة لجامعة المرقب ووزارة الدفاع.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات أمين بوعبدالله، كان قد احتجز بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام، مادفع وزارة المالية للاستنكار، لعدة أسباب؛ أولها عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، حيث إن رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، كما أن الواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري.

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