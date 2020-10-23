نقل مقر فريق الرصد والتقصي في مصراتة

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الجمعة، إنه سيتم نقل مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة إلى مركز العزل رقم «1» بالمعهد القومي للأورام، وذلك ابتداءًا من الثلاثاء المقبل.

وعزت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نقل المقر إلى بداية الدراسة في المقر الحالي بكلية طب الأسنان وحاجة الكلية لهذا المقر، مشددة على ضرورة الالتزام بالخطوات الاحترازية والوقائية.

– طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وجنزور

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصراتة، ضمن حصيلة إجمالية في عموم ليبيا بلغت 764 حالة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

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