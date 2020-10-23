وفاة عراب مفاوضات مؤسسة القذافي مع جماعة أبوسياف بالفلبين

أعلن اليوم الجمعة عن وفاة الدبلوماسي الليبي رجب الزروق سفير ليبيا السابق في الهند والفلبين والجزائر والدنمارك والأمم المتحدة وأحد رواد العمل الدبلوماسي في ليبيا.

ويعد الزروق من أبرز الدبلوماسيين الليبيين الذين كلفوا بعدة مهام ومثل ليبيا في عدة محافل دولية، وتواصل عمله كسفير لليبيا في عدة دول، من أهمها دول شرق أسيا من بينها الهند والفلبين، علاوة على مهام أخرى في دول عربية من بينها الجزائر.

ونال الزروق شهرة واسعة عقب نجاح مهمته التي مثل فيها مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية أثناء مفاوضات إطلاق سراح السواح الأوروبيين لدى جماعة أبوسياف في الفلبين سنة 2000، عندما تمكنت الدبلوماسية الليبية من التوصل إلى اتفاق بين الجماعة الإسلامية، الحكومة الفلبينية في أغسطس عام 2000 بعد أربعة أشهر من اختطافهم من إحدى الجزر الماليزية، وأخذهم كرهائن في جزيرة جولو جنوب الفلبين، التي وصلت مفاوضاتها مع جماعة أبو سياف إلى طريق مسدود، قبل تدخل مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية، حيث كان رجب الزروق والذي سبق له أن كلف بالمكتب الشعبي الليبي ” السفارة” في الفلبين، رئيس فريق التفاوض.