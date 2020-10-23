تونس ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت تونس باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واعتبرت تونس, وفق بيان وزارة الخارجية اليوم الجمعة, أن اتفاق وقف إطلاق النار يعد خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة في ليبيا.

وأضاف البيان أن تونس, وإذ تشيد بما تميزت به هذه الاجتماعات من روح إيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية, فإنها تبارك هذا الاتفاق الهام بمضامينه باعتباره إنجازا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

وأعربت تونس بهذه المناسبة مجددا عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الأزمة, وأضافت أنها على ثقة تامة بأن يحظى هذا الاتفاق بكامل الدعم من قبل المجموعة الدولية.

وجددت تونس الإعراب عن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا