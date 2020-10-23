توزيع مساعدات على العائلات المعوزة في كاباو

تم في مدينة كاباو توزيع عدد من المساعدات على العائلات في المدينة مقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقام متطوعو الهلال الأحمر في كاباو و بسياراتهم الخاصة بالتنقل بين البيوت في المدينة في عمل خيري لم يتوقف، إضافة لأعضاء جمعية نثير الخير لتوزيع المساعدات المقدمة من قبل لجنة الأزمة بكاباو والتي دعمتها لجنة الدولية للصليب الأحمر وتضمنت المساعدات مجموعة من المواد الغذائية ومواد التنظيف تم توزيعها على 21 عائلة داخل البلدية.

كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد قالت أغسطس الماضي إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا وإن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة كما أن المفوضية أضافت أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخليا في حين عاد نحو 278559 نازحا إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضا 43113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.

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