ليبيا الان

توزيع مساعدات على العائلات المعوزة في كاباو

تم النشر منذُ 22 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تم في مدينة كاباو توزيع عدد من المساعدات على العائلات في المدينة مقدمة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وقام متطوعو الهلال الأحمر في كاباو و بسياراتهم الخاصة بالتنقل بين البيوت في المدينة في عمل خيري لم يتوقف، إضافة لأعضاء جمعية نثير الخير لتوزيع المساعدات المقدمة من قبل لجنة الأزمة بكاباو والتي دعمتها لجنة الدولية للصليب الأحمر وتضمنت المساعدات مجموعة من المواد الغذائية ومواد التنظيف تم توزيعها على 21 عائلة داخل البلدية.

كانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين قد قالت أغسطس الماضي إن ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا وإن مئات الآلاف من الناس في جميع أنحاء البلاد يعيشون في ظروف غير آمنة كما أن المفوضية أضافت أن عدد النازحين داخل البلاد تجاوز 217 ألف شخص نازحين داخليا في حين عاد نحو 278559 نازحا إلى ديارهم كما تستضيف ليبيا أيضا 43113 لاجئا وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق