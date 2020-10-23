اليسير: من المتوقع أن ترفض الميليشيات الخضوع لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

قال عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، عبدالمنعم اليسير، إن أغلبية الأطراف في ليبيا مستبشرون خيرًا باتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن هذا الأمر بعيد عن الواقع، بسبب المليشيات المسلحة وأمراء الحرب ومن وراءهم من الدول المارقة، التي لا تريد قيام أي دولة في ليبيا.

وأكد اليسير أن الاتفاق يفتقر لآلية تضمن وتراقب تنفيذه، متوقعا أن ترفض چ الخضوع للاتفاق، موضحا أن الوقت سيثبت ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد أم لا، لأن أردوغان لم يأت إلى ليبيا ليرحل أو يقبل بحكومة مستقلة.

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