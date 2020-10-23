دي مايو: الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا إنجاز مهم لتحقيق الاستقرار

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، الجمعة، أن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا بين الأطراف الليبية في جنيف إنجاز مهم للبلد التي تستحق مستقبلاً يسوده السلام والأمن والاستقرار.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية فإن دي مايو أكد أن الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا خطوة مهمة جدا لأمن ليبيا ومنطقة البحر المتوسط.

وأوضح دي مايو أن إيطاليا استقبلت توصل الليبيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بترحاب كبير، لافتا إلى أن طرابلس تقع على بعد حوالي 250 كم قبالة سواحل إيطاليا.

وشدد دي مايو على أن استقرار ليبيا أمر أساسي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير الشرعية ومحاربة الجماعات الإرهابية التي تغزو منطقة الساحل.

وأكد دي مايو على مواصلة إيطاليا العمل مع الأمم المتحدة لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار واحترامه من قبل جميع الأطراف الليبية وجميع الفاعلين الدوليين المعنيين بمختلف المستويات.

وتابع دي مايو أن الدبلوماسية الإيطالية تعمل باستمرار لصالح وقف إطلاق النار واستئناف إنتاج النفط وتحقيق اتفاق سياسي شامل يخرج ليبيا من الحرب والأزمة الراهنة.

وشدد دي مايو على أن بلاده لن توقف عملها حتى تعيد السلام والأمن والاستقرار إلى ليبيا، موضحا أن الخطوة التالية في مسار حل الأزمة الليبية هي انطلاق المنتدى الليبي-الليبي للحوار الذي تدعمه إيطاليا وسيخدم الليبيين في تحديد مستقبل مؤسسات دولتهم.

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