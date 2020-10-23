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تونس تُبارك.. و تؤكد جاهزيتها لاستضافة الحوار الليبي نوفمبر المقبل

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت الخارجية التونسية اليوم الجمعة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

واعتبرت تونس أن هذه الخطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، وباركت الخارجية في بيان لها الاتفاق الذي وصفته بـ “الهام” مرحبةً بمضامينه مؤكدة أنه ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.

وجددت تونس تأكيد استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية نوفمبر المقبل، للوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائمين في ليبيا، معربة عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الازمة، مؤكدة ثقتها التامة بأن يحظى هذا الاتفاق بـ “الدعم الكامل” من قبل المجموعة الدولية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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