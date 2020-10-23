تونس تُبارك.. و تؤكد جاهزيتها لاستضافة الحوار الليبي نوفمبر المقبل

رحبت الخارجية التونسية اليوم الجمعة وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، برعاية البعثة الأممية في ليبيا.
واعتبرت تونس أن هذه الخطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الليبية الشاملة والدائمة، وباركت الخارجية في بيان لها الاتفاق الذي وصفته بـ “الهام” مرحبةً بمضامينه مؤكدة أنه ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية المنشودة.
وجددت تونس تأكيد استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية نوفمبر المقبل، للوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائمين في ليبيا، معربة عن امتنانها لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مرافقة الأطراف الليبية لإنجاح المسار السلمي لحل الازمة، مؤكدة ثقتها التامة بأن يحظى هذا الاتفاق بـ “الدعم الكامل” من قبل المجموعة الدولية.
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