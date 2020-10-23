مداهمة منازل ومحال ضمن حملة أمنية بالمدينة القديمة في زوارة

أعلنت مديرية الأمن زوارة، الجمعة، قيام فرق تابعة لمركزي الشرطة الشمالي والجنوبي بدوريات ليلية بأزقة المدينة القديمة، أسفرت عن غلق عدة محال لا تنطبق عليها الشروط الصحية والأمنية.

وقالت المديرية عبر صحفتها بموقع «فيسبوك» إن هذه المحال كانت مواقع لتجمع أعداد كبيرة من الجاليات الأفريقية، وتم إغلاقها بشكل نهائي، لافتة إلى متابعتها تنفيذ تلك الإجراءات بصورة دورية عبر الدوريات التابعة لمراكز الشرطة في المدينة.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة شملت مداهمة عدة مبانى للتفتيش والبحث عن الممنوعات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا