الخارجية التونسية: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خطوة هامة لتحقيق التسوية السياسية الشاملة

أعربت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عن ترحيب بلادها باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين وفدي اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة أنه خطوة هامة نحو تحقيق التسوية السياسية الشاملة والدائمة في ليبيا.

وأشادت الخارجية التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” بالروح الإيجابية وأجواء الثقة التي سادت المحادثات بين مختلف الأطراف الليبية، مضيفة أنها تبارك هذا الاتفاق وترحب باعتباره إنجازا يمثل ركيزة أساسية في مسار تحقيق التسوية السياسية في ليبيا.

وأعرب البيان عن امتنان تونس لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل إنجاح المسار السلمي لحل الأزمة الليبية.

وأكد البيان أن تونس تعلن استعدادها التام لضمان أفضل الظروف لإنجاح منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ستحتضنه بداية شهر نوفمبر المقبل بهدف الوصول إلى تحقيق الأمن والسلم والاستقرار الدائم في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24