السفير القطري لدى طرابلس يعقد اجتماعات سرية في أنقرة مع ليبيين

عقد السفير القطري لدى طرابلس ” محمد بن ناصر آل ثاني ” اجتماعات مع عدد من قيادات المليشيات المسلحة الليبية في العاصمة التركية أنقرة في الأسبوع الماضي .

وكشف مصدر أمني مسؤول لـ ” الساعة 24 ” رفض الإفصاح عن هويته لدواعي أمنية، عن لقاءات عقدها السفير القطري لدى طرابلس في انقرة شملت كل من اسامة جويلي و إبراهيم بيت المال وأوب أبوراس الأسبوع الماضي في تركيا حول المرحلة المقبلة والوقوف ضد أي اتفاق يجمع عددًا من الأطراف في غرب ليبيا مع القيادة العامة المسلحة الليبية .

وأكد ذات المصدر، أن السفير القطري حث جويلي وبيت المال وأبوارس ملاحقة كل الأشخاص التي تدعو للوفاق وتكيل الشتائم لتنظيم الإخوان المسلمين ومن يصفهم بالإرهابيين، وطالب بإبعادهم عن طرابلس ومصراتة، ومراكز صناعة القرار وملاحقتهم والقبض عليهم واعتقالهم من بينهم مؤخرا الصحفي محمد بعيو، واضعًا تحت تصرفهم إدارة قناة ليبيا الأحرار وأدواتها الإعلامية برئاسة سليمان دوغة والتي تبث من تركيا خدمة للأجندة الداعمة لبركان الغضب وتوقيته.