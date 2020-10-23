دغيم لـ”الساعة 24″: سنواصل في “الملتقى السياسي” جهود توحيد ليبيا

كشف عضو مجلس النواب الليبي ونائب رئيس التكتل الاتحادي الوطني (الفدرالي) زياد دغيم عن تلقيه دعوة من قبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة الي ليبيا لعضوية ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقرر انطلاقه في 9 نوفمبر المقبل بتونس.

وأبدى دغيم في تصريحات لـ”الساعة 24″ اليوم الجمعة، قبوله الدعوة واشتراطاتها الأخلاقية للمشاركة في صناعة السلام القائم على العدل والثوابت.

ووجه النائب البرلماني وعضو المسار الدستوري الذي انطلق في القاهرة، الشكر إلى رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، على جهودها، متعهدا باستكمال الجهود المستمرة المبذولة طيلة الأشهر الماضية لتوحيد ليبيا على أسس واضحة وراسخة وعادلة.