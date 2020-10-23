ليبيا الان

دغيم لـ”الساعة 24″: سنواصل في “الملتقى السياسي” جهود توحيد ليبيا

تم النشر منذُ 21 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف عضو مجلس النواب الليبي ونائب رئيس التكتل الاتحادي الوطني (الفدرالي) زياد دغيم عن تلقيه دعوة من قبل رئيسة بعثة الأمم المتحدة الي ليبيا لعضوية ملتقى الحوار السياسي الليبي، المقرر انطلاقه في 9 نوفمبر المقبل بتونس.

وأبدى دغيم في تصريحات لـ”الساعة 24″ اليوم الجمعة، قبوله الدعوة واشتراطاتها الأخلاقية للمشاركة في صناعة السلام القائم على العدل والثوابت.

ووجه النائب البرلماني وعضو المسار الدستوري الذي انطلق في القاهرة، الشكر إلى رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز، على جهودها، متعهدا باستكمال الجهود المستمرة المبذولة طيلة الأشهر الماضية لتوحيد ليبيا على أسس واضحة وراسخة وعادلة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • المجلس الرئاسى القادم سيكون برئاسة عقيلة صالح كاعلى سلطة منتخبة فى البلاد وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى حاليا ومعه معتيق نائبا له مع نائب اخر من اقليم فزان ويكون باشاغا بمالديه من نفوذ رئيسا للوزراء ويتم اختيار الوزارات السيادية بالتشاور بين المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء وتوزيع الوزارات بين جميع الاقاليم وانشاء مجلس للدفاع الوطنى يضم المجلس الرئاسى وقائد الجيش ورئيس الوزراء ورئيسى اركان المنطقة الشرقية والغربية لتحديد متطلبات الامن القومى وانشاء جيش نظامى فى المنطقة الغربية يخضع لقائد واحد

    رد