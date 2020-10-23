85 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة والحصيلة ترتفع إلى 4455 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، الجمعة، تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في مصراتة إلى 4455 حالة، بينها 1206 حالات نشطة، و3128 حالة شفاء، فيما توفي 121 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

– نقل مقر فريق الرصد والتقصي في مصراتة

وحلت مصراته بتسجيلها 85 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ثانية ضمن قائمة المدن الأكثر تسجيلًا لإصابات الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة والتي بلغت 764 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه رقم «228».

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