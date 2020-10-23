مصراتة.. لجنة مجابهة كورونا تعلن فحص 145عينة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، أن إجمالي العينات التي تم سحبها اليوم للفحص بلغ 145 عينة، منها 138 عينة تم سحبها داخل المقر و 7 عينات تم سحبها خارج المقر.

وقالت اللجنة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه تم إحالة هذه العينات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وأكدت اللجنة أن إجمالي نتائج مختبر فرع المركز الوطني مصراتة بلغت 409 عينات منها 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 324 حالة سالبة، مضيفة أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن تماثل 52 حالة للشفاء.

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