النمروش يصف إتفاق جنيف بـ ” المبدئي ” ويحاول الإلتفاف على مادته الثانية

ليبيا – رحب وزير دفاع الوفاق الموالي لتركيا صلاح الدين النمروش على مضض بما أسماه ” الإتفاق المبدئي ” الذي تم توقيعه اليوم الجمعة بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بجنيف رغم أن صيغته التي وقع عليها الطرفان بما فيهم الطرف المفترض أنه تابع للنمروش تشير لعكس ذلك .

ومن خلال توصيفه له بـ ” المبدئي ” يتناغم موقف النمروش مع موقف أردوغان الذي قلل من قيمة هذا الإتفاق وقال انه متدني بل وأشار إلى أن وفد الوفاق يمثل السراج والأخير مستقيل فيما حاولت وسائل إعلام وشخصيات مقربة من الإخوان المسلمين طمأنة متابعيهم بأن الإتفاق مع تركيا مُحصن أمميًا إلا أنه عكس ذلك تمامًا .

"تحصين الإتفاقية" التركية في الأمم المتحدة .. مستند يكشف حقيقة الكذبة الكبرى ! . #ليبيا #المرصد https://t.co/T7sxgA7Y6p — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 5, 2020

وطالب النمروش بما قال أنه ” السحب الفوري للمرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا و خروجهم النهائي من البلاد ” ، في وقت كانت قد اكدت فيه مؤسسة النفط خلو بقية الحقول من أي أجانب وإعلانها رفع القوة القاهرة .

أردوغان يغرد وحيدًا خارج سرب المرحبين .. مادة حاسمة تكشف سبب امتعاضه من إتفاق جنيف . #ليبيا #المرصد https://t.co/PES2EqZr4x — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

كما أعرب النمروش عن : ” رفض تدخل أي قوة خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي الليبي. إلا في حال طلب منها بشكل رسمي من جهة شرعية المساعدة في التدريب وتقديم المشورة الفنية ” . في إشارة منه لشرعنة وجود تركيا في ليبيا تحت هذا البند بناءً على طلب من ” شرعية الوفاق ” واستثنائها من الرحيل .

عاجل | فيديو | أردوغان يشكك في مدى نجاح إتفاق #جنيف بشأن إخراج المرتزقة والقوات وفرق التدريب الأجنبية ووقف إطلاق النار في #ليبيا وفي مستوى التمثيل به مشيرًا لوفد الوفاق على أنه يمثل " السراج المستقيل ". #المرصد ( حديث للصحفيين في #إسطنبول )

( ترجمة الصوت : قناة TRT التركية ) pic.twitter.com/T4epIIx4rC — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020

ويشير النمروش بذلك إلى رفضه المادة الثانية من إتفاق جنيف التي تنص على ” تجميد كل إتفاقيات التدريب دون استثناء ورحيل المدربين الأجانب للبلاد ” .

وأكدت المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز فق حديثدللصحافيين أن هذه المادة فورية السريان .

وتعتمد تركيا في شرعنة وجودها واحتلالها لقواعد وموانئ في غرب ليبيا على ستار ( بند التدريب والاستشارات ) المضمن في مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي .

وتعد مادة تجميد الإتفاقيات العسكرية للتدريب نصًا صريحًا لإخراج تركيا من هذه المطارات والقواعد والموانئ إلا أن النمروش يحاول الإلتفاف على هذه النقطة بالقول أنه ” يحق للسلطة الشرعية طلب وجود اي قوة اجنبية للتدريب والاستشارة ” في إشارة لشرعنة وجود تركيا .

المرصد – خاص

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