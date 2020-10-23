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بعد إبرام اتفاق وقف إطلا النار.. الطاهر السني: لا تنازل عن محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق مندوب حكومة الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني على الاتفاق الذي أبرمته اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وزعم السني في تغريدة له على موقع “تويتر” قائلا إن “حقن الدماء هو ما كنّا ولازلنا ندعو إليه ونرحب بكل الجهود لتحقيقه، ولا تنازل عن محاسبة كل من ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فهذه مسؤولية وطنية وأخلاقية لن تسقط بالتقادم”.

وأضاف مندوب حكومة الوفاق: “لنجاح أي حل سياسي يجب أن يشمل بناء الثقة وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الضرر والمصالحة الوطنية الشاملة” على حد ادعائه.

وانتهت أمس الجمعة، محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في جنيف السويسرية، بإنجاز تاريخي كما وصفه الحضور، حيث توصل الفرقاء الليبيون إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا، والتي عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها.

ومن جانبها أثنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، على التزام الأطراف المشاركة للتوصل لاتفاق يساعد في تأمين مستقبل أفضل وأكثر أمانا للشعب الليبي.

وعبرت “ويليامز” عن أمنيتها أن يمكن اتفاق وقف إطلاق النار المهجرين في الداخل والخارج من العودة إلى بلادهم وبيوتهم، مشيرة إلى أنه أمامنا الكثير من الأسابيع المقبلة لتنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية عبر تجسيد عمل اللجان الفرعية، قائلة “إنه من المهم الاستمرار في العمل بأسرع وقت ممكن لتخفيف المشاق العديدة التي تسبب فيها النزاع للشعب الليبي، ونمنحه بارقة أمل لمستقبل أفضل، حسب كلمتها في مراسم توقيع الاتفاقية”.

يشار إلى أن عددا من الدول عبرت عن دعمها لاتفاق وقف إطلاق النار، غير أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر عن تشاؤمه، قائلا “آمل في أن يلتزم طرفا النزاع بوقف إطلاق النار”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يعتبر أن للاتفاق المبرم مصداقية كبيرة.

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اتفاق وقف إطلاق النار الطاهر السني

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مين انت يارويبضة ليبيا بالامم المتحدة وكنت موضع سخرية الجميع عندما قلت ان الجندويد هو من يغلق النفط وين الجندويد بعد فتح النفط اما عن جرائم الحرب فموثقة ضد اردوغان ومن تعامل معه من الخونة حيث تم نقل نفايات ارهابية فى سفن وطائرات مدنية واسلحة لمحاربة الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب بقرار رسمى بقيادة المشير خليفة حفتر ولن يفلت السراج من جريمة الخيانة العظمى بجلب احتلال ومرتزقة وقتل الجرحى فى مستشفى غريان ومجزرة براك الشط ودعم الدواعش فى مرزق بالجنوب !!!!

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  • قريبا جدا انفتكو من مثل هذه الاشكال باذن الله .. لامكان لهم في دولة ليبيا الجديدة

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