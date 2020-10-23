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البكوش : إتفاق جنيف كارثة وتوقيع أبوشحمة كارثي بكل المقاييس

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ندد صلاح البكوش المستشار السابق في حوار الصخيرات والقيادي في حزب الإتحاد من أجل الوطن ( سابقًا ) باتفاق جنيف الموقع الجمعة بين وفدين عسكريين نظاميين من القيادة العامة والوفاق .

وقال البكوش في تدوينة عبر حسابه الرسمي أن : ” الإتفاق الذي وقّعه اللواء أحمد أبوشحمة كارثي بكل المقاييس، ويؤكد أن العسكريين ليسوا مؤهلين للجلوس على طاولة المفاوضات” .

وترأس ” اللواء ” أحمد أبوشحمة وفد عسكري الوفاق في مباحثات جنيف فيما ترأس وفد القيادة العامة اللواء أحمد العمامي الذي قال أنه ” يوقع بناءً على توجيه من المشير حفتر ” .

وأضاف البكوش بأن ”  أبوشحمة يتحمل نتائج هذا الاتفاق الكارثة، وهذا الأمر ينبئ بخطورة الحوار القادم في تونس إذا غابت عنه شخصيات ذات خبرة ومقدرة ” .

و لاقى الإتفاق ترحيبًا دوليًا وإقليميًا واسعًا بإستثناء تركيا .

ورحبت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والسعودية ومصر و ألمانيا والإتحاد الأوروبي والجامعة العربية بحرارة بهذا الإتفاق مهنأة الأمم المتحدة الذي يسرته بهذا الإنجاز .

وكان الرئيس التركي رجب أردوغان أول المعلقين على الإتفاق ، ولكن سلبًا ، إذ شكك في جدواه وقال بأن مستوى التمثيل به متدني بل وبأنه اتفاق ضعيف المصداقية مثل أي اتفاقات أخرى حتى وصل به القول أن ” وفد الوفاق يمثل السراج والأخير مستقيل ” ! .

ونص الإتفاق في المادة الثانية منه ، على تجميد جميع الاتفاقات العسكرية الخاصة بالتدريب داخل ليبيا مع مغادرة أطقم المدربين الأجانب للبلاد بند من إتفاق 5+5 يسري بشكل فوري .

وتعتبر هذه الفقرة من أهم مخرجات الإتفاق وهي التي تدفع تركيا. للرفض اذ انها تتواجد في قواعد وموانئ غرب ليبيا تحت شعار الاتفاق الامني وتدريب “ القوات الليبية “ الموقع بين اردوغان والسراج في نوفمبر الماضي .

ومن جهته قال وزير دفاع الوفاق صلاح الدين النمروش الموالي لتركيا أن هذا الإتفاق ” مبدئي ” مشيرًا إلى أن وجود القوات الأجنبية في ليبيا يكون شرعيًا عندما يكون بطلب من السلطة الشرعية ، ملمحًا بذلك إلى أن الوجود التركي شرعي ولا يجب إخراج الأتراك .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • امثالك يابكوش يافنكوش مستفيدون من معاناة الشعب الليبى ليقبضوا ثمن الخيانة والعمالة من قطرائيل فاذا استقرت الامور فى ليبيا فانك ستصبح كلب جربان

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  • كارثة على كل خائن وعميل يعمل لخساب قطرائيل ستقوم موزه بقطع لسانه ومعه عضو اخر منتهى الصلاحية عند الاخوان المثليين اخوان لوط فاتفاق الليبين معا افشل المؤامرة وكارثة على كل المتآمرين طز فيكم يافنكوش ياموكوس

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  • ابوشحمة ارجل منك يابوشخة انت ياكلب مسعور تنبح لتقبض الثمن لتنام فى احضان الداعرات بالخارج وتشرب الخمر ولاتبالى بالمشردين خارج ديارهم والذين يعيشون فى الظلام اتفووووه عليك حقير احقر من الصراصير

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  • خلاص انتهى دورك يابكوش ياعميل…رموك في مزبلة العملاء…..فترة ولعبوا بيك… استخدموك بيدق … والان ليس لك دور…هكذا نهاية كل العملاء… بعد الحوار والاتفاق… العملاء والمرتزقة والاتراك انتهوا … كش عميل مات… دور على عمالة جديدة تسترزق بيها…

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  • يابكوش دورك انتهى ككلب مسعور ينبح ضد مصلحة ليبيا ارحل الى قطر لتعمل عند موزه تمسح مؤخرتها وتستمتع بعملك الجديد ولو رضيت عنك ستمنحك عمل اخر تلمع بيضان تميم يادميم !!!

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