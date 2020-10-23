الغول: الدكتور سيف الإسلام أجبر وزير إيطالي على الإستقالة عندما أساء للرسول الكريم

قال الناشط والمدون رياض الغول، السبت، إن الدكتور سيف الإسلام القذافي، أجبر وزير إيطالي على الإستقالة عندما أساء للرسول الكريم.

وأضاف الغول في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الدكتور سيف الإسلام هدد إيطاليا بإغراقها في الظلام في حالة عدم استقالة الوزير الذي أساء للرسول.

وتساءل الغول في منشوره: هل يستطيع مسؤول حالي في ليبيا أن يقاطع فرنسا ؟

واختتم الغول منشوره بكلمة (التريس تفرق) في إشارة إلى الفرق الشاسع بين الدكتور سيف الإسلام الذي كان يدافع عن وطنه وعروبته وإسلامه بكل ما أوتي من قوه ويقدم لوطنه الغالي والنفيس من أجل رفعته، وبين المسؤولين الحاليين الذين يبيعون أهلهم ووطنهم بأبخس الأثمان من أجل منصب أو كرسي.

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