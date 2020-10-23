لجنة مكافحة «كورونا» توضح تفاصيل الوضع الوبائي في الكفرة

أصدرت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» ببلدية الكفرة تحديثًا جديدًا عن الوضع الوبائي في البلدية حتى اليوم السبت.

وأحصت اللجنة في تحديثها اليومي المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» 277 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية منذ ظهور الوباء في البلاد مارس الماضي، بينها 219 حالة شفاء، و34 حالة وفاة.

– 12 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في الكفرة

والأربعاء الماضي، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية في الكفرة تماثل 12 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» للشفاء.

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