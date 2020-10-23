رئيس “الدوريات العامة للتفتيش” بداخلية الحكومة الليبية يعقد اجتماعا مع الضباط

عقد المقدم امساعد بالحسن رئيس مكتب الدوريات العامة للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية الليبية، اجتماعا بكامل أعضاء الدوريات من ضباط وضباط صف.

وبحسب إيجاز صحفى للمكتب، شدد رئيس مكتب الدوريات على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل من حيث الحضور ولانصراف والضبط والربط والالتزام بالقيافة العسكرية الكاملة والعمل كفريق واحد والمحافظة علي المركبات التابعة لمكتب الدوريات ونظافتها، والعمل علي خروج الدوريات بشكل دوري داخل مدينة بنغازي لمتابعة سير العمل داخل مديرية أمن بنغازي ومكونات وزارة الداخلية الأخرى في اختصاص مدينة بنغازي .

وأضاف رئيس المكتب، أن التعليمات تتم وفقا للخطة الموضوعة مسبقا من قبل مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عقيد الشريف إسماعيل اقويدر، بشأن المرور والتفتيش الدوري داخل اختصاص مدينة بنغازي.