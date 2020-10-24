دي مايو: اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا “خطوة مهمة جدًا”

وصف وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي تم توقيعه في جنيف بأنه “إنجاز مهم لليبيا، التي تستحق مستقبلاً يسوده السلام والأمن والازدهار”.

وأوضح دي مايو، أن الاتفاق يعدّ “أيضًا خطوة مهمة جدًا لأمننا ولأمن البحر الأبيض المتوسط ​​بأسره”، بحسب ما أفادت به مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما يوم أمس الجمعة.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، أن يوم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، يعتبر يوما مهما لإيطاليا وأمنها، واستقبلته بترحاب كبير.

ونوّه دي مايو، أن طرابلس “تقع على بعد حوالي 250 كم قبالة سواحلنا واستقرار ليبيا أمر أساسي للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية ومحاربة الجماعات الإرهابية، التي تغزو منطقة الساحل”.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي، حادثة اختطاف الإيطاليين، في مالي في عام 2018 وتحريرهما مؤخرا.

ودعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى تواصل العمل مع الأمم المتحدة، لضمان تنفيض وقف إطلاق النار من جميع الأطراف في ليبيا.

وأضاف دي مايو، بقوله: “الدبلوماسية الإيطالية تعمل باستمرار لصالح وقف إطلاق النار، واستئناف إنتاج النفط وتحقيق اتفاق سياسي شامل يخرج ليبيا من الحرب والأزمة”.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده لن نوقف عملها حتى تعيد السلام والأمن والاستقرار إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية